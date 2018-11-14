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﻿重點出擊——威先生四班惡馬

2018-11-14 列印
　　第三場四班一千米預期是快鬥快場合，掛頭牌的「威先生」近十次跑四班同程，不論任何跑道或檔位，合共取得三贏六位，時刻交出四班頂水準。剛戰落敗的合理解釋，原因應是早段蝕盡極快步速，其次直路的內疊場地相當慢，查當天第一場的「悅裕」亦在此逆境之下，敗給幾匹久無建樹的馬匹，但之後出賽卻可輕易補中，故推算「威先生」上仗沿途貼欄，很有可能蝕了鴛鴦地。

　　再講，「威先生」前仗季內初出的水準亦高，該役頭馬「最驫」隔一仗再勝，其蹄下敗將「大風暴」接戰亦補中，「鄕村瑰寶」之後更以輕鬆姿態打疊掄元。另有一點值得注意，總場次13的頭馬及季軍馬均是留前鬥後，故推算得亞的「威先生」難度不低。今賽前此駒加了一課泥閘，面對頂班「翩翩」亦未算太吃力，加上配見習生減磅，力足增加勝算。

安西教練
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