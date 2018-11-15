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﻿馬場浮世繪——梁家俊復出即能封王

2018-11-15 列印
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　　梁家俊早前停賽六日，因而錯過入選十二月騎師賽的機會，但騎者未有氣餒，昨晚復出即憑頭場的座騎「荷蘭風車」贏馬，鄭俊偉亦取得今季第二W，而梁家俊最終更成為騎師王。

馬場浮世繪
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