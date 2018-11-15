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﻿馬場浮世繪——文家良又贏前理廄馬

2018-11-15 列印
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　　告達理散倉後，文家良接收了幾匹前理廄馬，其中「發財先生」已在早前打開勝利之門，而昨晚則輪到「大地和平」，此駒熱身一仗後在李寶利胯下掄元，盡顯文家良訓練得法。

馬場浮世繪
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