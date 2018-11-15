﻿利敬國起孖奪標

昨晚的日本中央競馬會錦標由時廄「正本雄心」勝出，騎者利敬國另贏羅廄「路路通」起孖。梁家俊停賽復出即交出好成績，取得一冠兩亞一季，以二十八分成為騎師王。



昨晚利敬國憑「路路通」及「正本雄心」兩匹冷馬起孖，後駒更為時廄奪得日本中央競馬會錦標，賽後利敬國表示：「我在上周三才贏出首場谷戰頭馬，之前一直被質疑，確實感受到不少壓力，幸好今次起孖而回，證明已經逐漸適應谷戰。至於『正本雄心』今仗贏在磅輕和採取主動，早段走順後，末段猶有餘勁抗衡對手，表現相當出色。」



而「路路通」今仗初跑谷草即能取勝，練者羅富全透露：「『路路通』之前數仗表現欠佳，令我一度懷疑路程不合，另外面箍也可能不習慣，所以決定改戴眼罩，同時鑒於牠季初試谷閘走勢吸引，因此今仗轉跑谷草一試，如今既然試出彩虹，之後會暫時主攻谷戰。」



此外，梁家俊和何澤堯昨晚都刑滿復出，結果不約而同有馬贏，前者憑「荷蘭風車」食頭胡，為鄭俊偉取得季內第二W，練者高興地說：「『荷蘭風車』曾經在四班上名，現時評分有着數，加上今次排好檔，勝回一仗很合理，牠跑谷草一哩演出非常準繩，之後仍可在五班作賽，不難再下一城。」



而何澤堯則憑「正陽清風」取得頭馬，練者姚本輝指：「『正陽清風』今季馬身壯了不少，集中力方面卻有待改善，看牠今仗的表現，日後增程跑千二米乃必然，但始終新勝一千米，故短期內會繼續角逐該程。」



另一方面，潘頓昨晚表現失色，反而其他洋將如李寶利、巴度和祈普敦都有馬贏，其中李寶利於第二場勝出「大地和平」，練者文家良表示：「『大地和平』上仗排外檔形勢欠佳，但仍然後上不俗，熱身之後今次排得好檔，臨場步速也合發揮，結果勝回一仗，希望稍後可以在五班賽再爭取勝利。」



而巴度則為「快利寶」建功，練者高伯新說：「『快利寶』是今季馬房內第三匹勝出的拍賣馬。其實我對韋達有點不好意思，因為他花了不少心機操練此駒，可是馬兒今季三仗在其胯下都相當欠運，只好換人轉轉手風，結果憑排好檔及巴度出色留放勝回一仗，希望牠季內保持進步，繼續爭取頭馬。」



至於祈普敦所贏的是「金如意」，練者蘇保羅說：「『金如意』跑沙田和谷草均可勝任，只是競跑時有口勁，所以早段要有遮擋才跑得好，今仗排內欄且早段步速夠快，形勢對其相當有利，能夠取勝不算意外，如果賽後加分不多，再跑三班賽負中磅仍可以再爭勝。」



記者：文傑、亨利