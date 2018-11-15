順理成章——文武傳奇未寫完

上周六頭場由「文武傳奇」贏馬先拔頭籌，此駒季內已連捷，最新評分為四十分，稍後可選擇再跑五班賽或上四班挑戰，觀乎其兩勝表現，相信在四班負輕磅將更具競爭力。查沈廐過去曾訓練出「超有利」由五班贏到上頂班並贏國際三級賽，亦有「華麗再現」從五班反彈升至三班仍具爭勝本錢，可見練者作風積極進取，預期「文武傳奇」仍會扶搖直上。



當日第二場「老實人」在四班千二米重開勝門，成為麥菲文的送行馬。馬兒是跟「陽明豐豐」力鬥並雙雙拋離其他對手，總時間較同日三班頭馬快逾半秒，而且是前段及末段締速均更快，屬四班高水準賽績。



「老實人」最新評分為六十五分，並已轉入霍利時馬房，時廄又添一質新佳駟。「陽明豐豐」雖屈居亞軍，但終點前是步步進逼對手，表現絕不遜色。而且「陽明豐豐」上仗及今仗賽前，試閘仍有慢閘毛病，但今回陣上起步未見遲緩，如日後出閘保持利落，相信第二場頭馬應很快到手。



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