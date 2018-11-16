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﻿馬場浮世繪——星洲國際賽復辦突叫停

2018-11-16 列印
　　新加坡馬會去年八月宣布，將於明年五月復辦兩場國際賽，途程分別為千二米及千六米。而為了有更佳準備，更已於今年五月先將克蘭芝一哩賽改為邀請賽。然而新加坡賽馬會昨日卻突然宣布，鑑於目前正在重整架構，以及投注方面將轉交目前管理足球投注的機構Singapore Pools操作，擬定復辦的國際賽將暫停，不過克蘭芝一哩賽則予以保留，並定於明年五月二十五日舉行，當天為黃昏賽事。

　　此外，新加坡賽馬亦宣布由明年一月開始，一般賽事的獎金架構將有變，除將五班賽獎金大幅提高百分之五十，達至約十七萬港元，以及維持新馬賽的獎金為十一萬三千港元外，其餘所有班次賽事的獎金都會減少， 一班賽更大減至百分之二十，僅五十七萬港元。

馬場浮世繪
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