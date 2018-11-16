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﻿馬場浮世繪——全球最佳騎師戴圖理居首

2018-11-16 列印
　　今年的歐美大賽已完成，現時「浪琴表全球最佳騎師」排名榜上，戴圖理得一二八分領先，莫艾誠得一一四分排第二，莫雅另以兩分之差落後排第三。故此，除非莫艾誠和莫雅在稍後的日本冠軍一哩賽和日本盃，以及下月九日在沙田馬場舉行的四場香港國際賽可取得一冠一位，同時戴圖理無贏馬，雙莫才可反先。

馬場浮世繪
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