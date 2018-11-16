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﻿馬場浮世繪——安國倫莫艾誠客串應急

2018-11-16 列印
　　由於近日有若干騎師受傷，馬會為讓馬主及練馬師於即將來臨的賽日中有較多騎師人選，已安排安國倫於本月廿五日的周日沙田賽事客串，而莫艾誠就由本月廿八日的周三谷戰起，至下月九日的國際賽日，連續客串四次。

馬場浮世繪
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