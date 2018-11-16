﻿田泰安睇好巴基

田泰安前晚夥拍「勁哥兒」贏出今季第二十五場頭馬後，周日將策騎九駒續向騎師榜上的一哥潘頓進逼，其中以分別列陣於馬會盃的「巴基之星」和馬會短途錦標的「紅衣醒神」最受注視。田泰安於昨晨狀操後接受訪問時表示，期望兩駒悉數交出進步表現，倘若一併贏馬而回就求之不得。



「巴基之星」上仗在婦女銀袋賽中，起步後不久曾一度拒絕競跑，即使在田泰安催策下順利完成賽事，卻是包尾過終點，表現令人失望。不過田泰安有信心這匹東廄馬，周日可以跑回本身水準︰「雖然『巴基之星』無拒絕競跑至完全停步，但上仗的確是沿途搶口兼走勢不穩定，末段更進一步轉弱，故敗績絕不作準。今次牠轉戰二千米，而其過往跑同程從未有過問題，相信肯定較跑千八米合適。預計今場早段步速會正常，『巴基之星』將有望以最合適的跑法迎敵，只要早段可輕鬆留守在後，待直路發力挑戰，牠將是今賽爭勝分子。」



紅衣醒神有力反勝



「紅衣醒神」上仗作轉羅廄後的首戰，落後於頭馬「旺蝦王」一又四分一馬位跑第三，周日「紅衣醒神」再遇這匹昔日廄侶，田泰安認為有力反先對方︰「『紅衣醒神』上場休後復出，狀態當然未十足，而且更要讓『旺蝦王』十一磅，能夠跑第三已是超額完成。上周五牠試泥閘輕鬆以三個多馬位勝出，反映全面回勇，今仗排好檔兼只讓『旺蝦王』五磅，當有足夠資格反先，爭取今季首場頭馬。」



對於列陣第三場泥地一六五○米的「威勢之寶」，田泰安表示這匹羅廄馬上季連番拼搏，評分早達飽和，但勝在忠心肯跑，且經過上仗後追接近的實戰打磨，今次再跑正宗途程，只要對手稍有差池，牠又有機會走入前列一席。



特約記者︰文傑