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﻿馬場浮世繪——莫雷拉明日客串策九駒出賽

2018-11-17 列印
  騎師莫雷拉將明日回港客串一日，他已卜定策騎九駒出賽，當中六駒出自蔡廄，其餘三匹分別來自沈、羅和呂廄。莫雷拉會於今日在東京競馬場策騎，然後在深夜啟程來港，預計在明早抵達，他將留港至周一晚上，便會乘搭夜機返回日本，繼續履行與日本中央競馬會合約，待至下月九日香港國際賽馬日，才再次回港出賽。

馬場浮世繪
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