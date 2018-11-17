﻿馬場浮世繪——莫雷拉明日客串策九駒出賽

最近美國國會「美中經濟與安全審查委員會」提交報告，當中最惹起香港人注意的是認為中國對美國的科技和軍事有威脅，建議執行技術出口政策時，不再視香港為獨立於中國大陸的關稅地位，等如把對中國高科技產品的輸出限制延展至香港。 如果只講限制高科技產品入口香港，直接影響不致太大，但這個建議對香港最大的挑戰是質疑香港的獨立關稅地位。如果這個建議被採納，香港將空有自由港之名，不再有自由港之實，未來影響會逐步擴散。 特區政府一向對中美貿易糾紛採取一個比較低調的態度，但當踩到香港頭上，就不再低調了。特區高官昨日紛紛出來回應，政務司司長張建宗批評報告立場偏頗，指控失實。他的發言隨即惹起一眾反對派議...

2018-11-17