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﻿馬場浮世繪——阿朗親王來港備戰香港瓶

2018-11-17 列印
  應屆墨爾本盃季軍「阿朗親王」，已獲邀來港參加下月九日舉行的國際一級賽浪琴表香港瓶，牠將在本月二十六日由澳洲運往香港，然後正式開始備戰。該駒練馬師范朗善表示，「阿朗親王」今年不斷進步，陣上演出水準穩定，如今更獲機會來港出賽，令他感到喜出望外，希望屆時可以交出成績。

馬場浮世繪
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