﻿勝在有方——好叻仔再博半冷

「好叻仔」上仗轉跑泥地一哩，即使賺了內疊前置之場地偏差，但段段快跟，本身頭三段自造1分14秒05，仍能拋離賺盡形勢之「劍二十」和要爭季軍之「糖黐豆」，總時間跟同晚後六場之三班季軍馬「越影」相同而姿態則從容得多。看當晚早段場次並非特別乾快，此頭馬應至少有四班爭勝水準，極可能是戴上半掩防沙眼罩後，跑此程威力大幅增強。今回到四班而少負十一磅之多，再抽得黃金一檔，或會再賺，對手似是而非，可再博半冷。



「威震天」同父馬合泥地，本身也一再跑得好，料夠快切入，回氣後可博場地特利前置而敲大冷。「靚加加」最近兩仗路程非最強也能打疊上名，轉馬房後似已養回，且評分已跌至有利水平，大馬體重保持，五歲英國馬抽得二檔好位，也具勝望。



方駿暉