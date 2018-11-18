﻿翠絲過兩關——星洲司令有機反先

今季十月三日的谷草賽事，筆者與同文安西教練不約而同都相中「禾道駒」，當時其中一個理據，是看見牠之前一仗季內初出竟跑一六五○米，而且早段極力跟前，大有以此作練氣之意。今戰又發現一匹東廄馬之前有類似的安排。 第一場四班一二○○米。「勇敢神駒」是今季插班的四歲PPG，父系「高層次」在港子嗣雖有近半數可贏至千四米或以上，但整體跑短途表現不差，而且在港的PPG傾向早熟，不少在插班首兩仗內已可上名甚至贏馬。而「勇敢神駒」如今已四歲，所以預期幕後絕不會歎慢板。 上仗，「勇敢神駒」初次上陣，竟選擇即跑千四米，除了難度極高之外，對手也比短途賽強，照理沒必要捨易取難，明顯地志不在爭功。結果，馬...

2018-11-18