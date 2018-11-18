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﻿翠絲過兩關——星洲司令有機反先

2018-11-18 列印
　　今季告東尼與田泰安合作最多，每用潘頓時，大多因為「美麗」系的馬匹，但東潘配季內合作的兩場頭馬，都不屬於「美麗」系，那麼今次頭場的「勇敢神駒」，便有重視必要了。以馬論馬，「勇敢神駒」上回初出，直路走不利內疊而只輸三個半馬位，走勢並不差。今次縮回千二米兼由潘頓操刀，隨時可以變身，有分頭值得一博。

　　按上回演出計，「星洲司令」力拼「美麗傳承」而只負半馬位，演出非常出色。今仗只是國際賽預賽，如果後駒稍作保留的話，相信「星洲司令」已有機會反先對手。

珊翠絲
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