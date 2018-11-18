﻿伊仁絮語——心中有您值得考慮

第一場「精算齊同」上仗出爭田草千二米排外檔，早段未能跟上步速而留居包尾，直路移至外疊衝刺，最終能交出最快末段時間，並僅負於「超新星」蹄下而得第五，表現比前進步。此駒復課操練轉趨積極，多由何澤堯主理，騎者現正努力爭取代表香港角逐下月國際騎師錦標賽的資格，鬥志高昂。今仗「精算齊同」負磅適中，難得遇上多匹經驗較淺的質新馬，計落有條件坐位望贏。



第四場「心中有您 」在紐西蘭曾勝千四米二級賽，可惜來港後六戰未上名。今季轉投何廄後已三度出戰，雖然上仗跑泥地一哩大敗，但季內初出一役角逐直路賽，儘管早段落後甚多，末段卻可收復不少失地，狀態已有起色。翌仗出爭千二米遇上強組，僅負於「好運多贏」、「艮志騰雲」及「騰龍駒」而擊敗「標準猴王」，表現絕不失禮。此駒的體形不算壯碩，但剛戰拼後體重上升，實屬佳兆。今場焦點定是「薈力之城」，「心中有您」賠率相對好分，值得考慮。



Ian