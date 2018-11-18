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﻿重點出擊——旅遊首席屆時反彈

2018-11-18 列印
　　上季總場次694的賽事水準極具參考價值，先講頭馬「逍遙自在」，今季能在場地不利追的情況之下，逆境挑戰泥地精英「估惑」，表現固然出色；而在總場次694的亞軍馬「恆駿寶駒」，今季亦獲一冠一亞，賽績同樣硬淨。今次推介馬「旅遊首席」，也是出自總場次694，該仗牠負於頭馬只個多馬位得第四，表現絕不失禮。

　　事實上，「旅遊首席」的佳作不止一場，自上季總場次694得第四後，此駒翌仗轉戰田草千八米，雖然落後頭馬「歡樂之光」甚遠，但能擊敗「南莊加寶」等惡馬放入Q腳，進一步證明本身競爭力十足。

　　上仗「旅遊首席」季內初出，雖然佔有評分之利，卻安排在從未上名的谷草出賽，沿途望空跟前，而且早段蝕了偏快步速，負於頭馬四個多馬位，看來已收熱身之效。今仗重返贏馬路程，再配上硬功大師傅蘇兆輝，評分已見新低點，應可贏馬而回！

安西教練
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