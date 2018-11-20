  • 2018年11月20日 星期二
  • 23º
  • 79%
熱門： 佔中案瑪麗走犯戊型肝炎金馬獎幸福堂

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——韋達史卓豐爭騎師賽席位

2018-11-20 列印
　　十二月五日舉行的國際騎師錦標賽，最後一個代表香港的參賽席位，將於明晚谷戰後有答案。現正停賽的華將潘明輝雖仍領先韋達和史卓豐一W，但要取得參賽資格，亞軍場數較少的他，便要望韋達和史卓豐明晚都無馬贏。如果韋達和史卓豐明晚都有相同數目的進帳，韋達便會因亞軍較多而取得參賽資格。

明晚韋達和史卓豐各騎五駒兼各具實力，前者以「合拍威龍」的贏面較大，而後者的「龍騰摘星」亦具勝望。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd