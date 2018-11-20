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馬場浮世繪——數倉主出外揀蟀明夜缺席

2018-11-20 列印
　　呂健威、徐雨石、丁冠豪與葉楚航等幾位練馬師，於前日沙田賽後都已離港往紐西蘭，出席由明天開始為期兩日的兩歲馬拍賣會，希望可為麾下馬主選購到良駒運港。也因如此，明晚谷戰他們不會在場督戰。

馬場浮世繪

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