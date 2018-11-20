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馬場浮世繪——國際賽早餐會門票開售

2018-11-20 列印
　　香港國際賽事將於十二月九日隆重上演，賽前一天在沙田馬場舉行的前奏活動「與星相聚場畔早餐會」，門票即日起公開發售。成人憑入場券可獲贈計步手表一枚，小朋友則可獲贈小馬迷你公仔一個。成人票每位一百二十五元，小童票每位五十五元，三歲以下免費。

馬場浮世繪

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