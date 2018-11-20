輝灑自如——贏馬一場 絕不易

大話怕計數，在香港要贏一場馬的難度，大約這樣。現役馬近一千三百匹，而每季八十八個賽馬日共舉行約八百場賽事，即使撇除當季來港的四百多匹新馬未上場得陣，賽事數目其實不足以讓每匹馬分到一W，加上每季總有馬可贏二、三、四、五甚至六場，則也分薄了其他馬的機會。



所以我常跟資歷較淺的馬主說，千萬別把贏一場馬看成是容易，務必要謹記馬匹是血肉之軀，而且賽前事事順利，到排位時抽了個十四檔，便足把所有前功盡廢。



馬會自去季起多加一百張自購新馬籤，換言之已有一百位馬主在來年七月起可運馬來港。到時如果賽事數目不提升，競爭便會更加激烈。而本季抽籤會在三月份舉行，亦又會再加一百張的進口籤，估計馬滿之患的情況，很快便會出現。當然，我亦相信馬會的高層心裏早有後續方案，就讓我們拭目以待！



朱鎮輝