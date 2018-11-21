勝在有方——悅目星光繼續反彈

「悅目星光」上季跑至季尾才由五班反彈，但跑谷草一哩能以佳速狂勝，已知必夠四班。今季頭三仗均遇到偏慢步速不合其發揮。剛戰第一段不算快，但中段已加速上前，本身頭三段自造1分15秒81，段速和總時間竟比同日二班賺快步速之頭馬「翡翠福星」稍快，相近段速之亞軍馬「都靈紅星」再出差點補中，稍打折扣計，此役至少也有三班上名水準，難怪可拋離今又同場之「馬到成功」。看外地能連贏四場，上季也兩度打疊入Q，大馬隔二十四日再出，體重保持，只要中段又上前自造中等偏快步速，從七十七分降下之自購馬可繼續反彈。



「舉世無雙」前仗初跑谷草一哩，也能以快末段克服慢步速劣勢而輕勝，難度甚高，剛戰因氣管有血才走樣，回氣後隔四周再戰，如有好際遇也可跟前駒一鬥。



方駿暉