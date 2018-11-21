重點出擊——大運起評分到位

第六場「大運起」乃大馬主潘蘇通的愛駒，他上季將旗下「代代為王」及「大印銀紙」一併改投告東尼馬房，雖然整體成績未見突出，但好歹也曾交出頭馬。而隨着後兩駒退役，「大雄圖」早前也轉投伯廄，筆者不知道轉倉原因，只知「大運起」現仍留在東廄，原因可能是此駒的唯一頭馬由告東尼交出吧！



回說「大運起」往績，先後廿四戰才一捷，東廄長期爆倉仍肯保留，小告應是看準牠能在低位反彈。馬兒季內首戰跑三班田草千六米，該役貼欄跟前賺了跑道偏差，一席第五不算耀眼，但同場對手多屬當打分子，其後也紛紛交出表現，況且此駒跑田草從沒佳績。再講上仗谷戰，牠降班出戰首本路程，賽事早段步速偏快，本身留前鬥後最合發揮，奈何騎者太早發力，轉彎時蝕位沿外疊發力，末段竟造23秒67全場最快時間，看來評分已找到評分支持點，最終負於頭馬僅個多馬位，倘若留放稍好一點，可能已走入三甲。今仗排檔轉佳，當具爭勝本錢。



安西教練