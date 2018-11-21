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伊仁絮語——合拍威龍值得信賴

2018-11-21 列印
　　第一場「為善聚樂」今季四戰奪三亞，前仗如非稍遲發力，應可趕過「幸運神駒」。剛戰角逐二千二百米，中段被最近連捷的「文武傳奇」加速拋離，能保住亞已有交代。今改配擅跑長途的蘇兆輝，威力大為提升，對手無多之下，有力贏馬開齋。冷門則可留意近仗表現略進的「添法寶」。

　　第七場「合拍威龍」近兩仗角逐谷草一哩，皆敗在末段未能及時望空，但餘勢卻甚強勁。尤其是上仗，全晚均有利走外欄衝刺，此駒在種種不利因素之下，仍可跑得接近，演出已較之前進步，相信韋達汲取了連場落敗的教訓後，今次的取位應較靈活。現時大摩取得的十三場頭馬，共有七場由韋達建功，騎練合作成功率甚高，值得信賴。

Ian
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