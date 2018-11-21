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翠絲過兩關——忠心美麗大運起

2018-11-21 列印
　　馬主潘蘇通今季重新與高伯新合作，告東尼自然不會歎慢板，希望盡快贏馬作交代。谷中一哩是「大運起」唯一有根據的路程，上次在不利路段只輸個多馬位，現時落到四班已有力一爭。今次檔佳路合，不拼何待？

　　「美麗」系一向愛用潘頓，但養在東廄的數駒，季內配此君都未能取勝。今次尾場「忠心美麗」由田泰安執韁，反而更令人安心捧場。此駒在港四次出戰谷草都排中外檔，認真欠運。今次終於抽到一檔，在C+3跑道更見優勢。只要改善慢閘毛病，使出上名時的前領跑法，確有機會打開勝門。

珊翠絲
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