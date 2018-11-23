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﻿馬場浮世繪——巴基之友泰仔失帥權

2018-11-23 列印
　　騎師史卓豐與練馬師告東尼過往合作次數甚少，而且未嘗攜手贏馬，今季更在本周日才首度合作，以「巴基之友」出戰第九場三班千六米。據悉「巴基之友」剛戰由田泰安策騎贏馬，今仗本來亦交由他主轡，但上周日同主馬「巴基之星」在田泰安胯下於馬會盃落敗，幕後決定「巴基之星」下仗易配出戰香港瓶之餘，亦要求「巴基之友」換人，最終交由史卓豐執韁。至於田泰安本來答允策騎「巴基之友」而放棄「韻妙星」，如今該場賽事沒有座騎上陣。

馬場浮世繪
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