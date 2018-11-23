  • 2018年11月23日 星期五
  • 18º
  • 69%
熱門： 浸大粉塵爆炸劉迺強病逝D＆G明德

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——衝破難關按計畫來港

2018-11-23 列印
　　澳洲農業及水資源署在去年十月開始，禁止香港馬匹直接由香港運往澳洲，並需要在離開香港後，在紐西蘭或其他地方逗留一百八十天後，才可以運往澳洲。不過下月的香港一哩錦標，卻有一匹澳洲代表「衝破難關」，原來該駒打算在來港後遠征杜拜甚至歐洲，所以在香港出賽後，將在外地一段長時間，故此澳洲運馬禁令對其影響不大，可以按原定計畫來港。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd