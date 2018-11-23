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﻿馬場浮世繪——鄭雨盛任浪琴表大使

2018-11-23 列印
　　每年香港國際賽舉行，除了多位本地及海外來賓會應邀到場觀賽外，贊助商浪琴表亦會安排其「優雅形象大使」入馬場，出席賽事開幕儀式，以及參加場內活動，讓馬迷近距離一睹其風采，去年著名演員彭于晏以「優雅形象大使」身分到馬場時，便引起不少入場人士注視。至於今屆浪琴表「優雅形象大使」則為著名韓國男演員鄭雨盛，他將於國際賽當日親臨沙田馬場，參與場內活動。

馬場浮世繪
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