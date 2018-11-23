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﻿馬場浮世繪——騎師賽最後三強落實

2018-11-23 列印
　　在本月十四日公布的本年度國際騎師賽獲邀參賽騎師名單上，只有九位騎師，因為最後三個參賽席位，是留給截至剛周三晚為止，在騎師榜排名首兩位的香港騎師（已獲選的上季冠軍騎師潘頓除外）及成績最佳的香港本地騎師（出自馬會見習騎師學校而目前獲准減磅不多於三磅的本地好手）。

　　結果在剛周三賽後，在騎師成績榜排名第三的何澤堯取得十五場頭馬，為成績最佳的本地騎師，因此他將聯同現居第二及第四位的騎師，分別勝出二十七場頭馬的田泰安及勝出十四場頭馬的潘明輝，參與今屆國際騎師賽。

馬場浮世繪
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