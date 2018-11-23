﻿有理共想再度報捷

法國騎師巴度早前因不小心策騎，於周日賽後將停賽兩日，今戰其十匹座騎中，六匹來自高伯新馬房，儼然成為了該廄主帥。昨晨騎者收操後表示，自前季來港客串至今，高伯新一直提供支持，個人當然希望可以跟他攜手贏出更多頭馬，而今次座騎應以「有理共想」和「協勝神駒」的機會最好。



「有理共想」是目前現役香港馬中，唯一一匹曾經擊敗「旺蝦王」，而早前連拼不逞後，上場戰谷草千二米，即後上力壓對手取勝，周日前駒再轉戰直路賽，巴度分析說：「『有理共想』剛戰贏得相當驚險，早段跟隨在後，直路上遲遲才能望空上前，幸好剛剛趕及在終點前越過對手，以其當時走勢推斷，即使跑今場直路賽可能嫌短，但在長直路的沙田競逐會更合腳法，而且一千米的步速較快，所以今次所處形勢仍佳，有望爭取連捷。」



協勝神駒千六合適



至於「協勝神駒」早前在史卓豐和蔡明紹胯下搏失後，今次將改配巴度，並且增程跑千六米，巴度表示：「日前過檔操練快跳時，『協勝神駒』全程走勢不差，目前狀態甚佳，從賽績上顯示，此駒對上兩仗均因意外致敗，不足以反映實力，從牠上季在千四米取勝時走勢，今仗趁狀態勇銳增程跑千六米，正好符合部署，何況今場賽事對手實力不算突出，只要牠臨場發揮出應有實力，便有機會爭勝。」



此外，巴度對於上季曾在其胯下贏馬的「勇霸神駒」有以下看法，他說：「『勇霸神駒』最近幾場跑谷戰亦所負不遠，如今回師唯一贏馬的田草千四米，肯定更具威力，臨場如形勢許可，將採用最合適的跑法，起步後擺在前列競跑，希望可以跑出其最佳水準，走入前列歸來。」



特約記者：文傑