張氏理論——近年馬壇 陰盛陽衰

星期日有日本盃上演，算是北半球馬圈年內最後一場盛事了，當然兩星期後的香港國際賽，對港人來說是最重要，但日本賽馬水準明顯高於香港，算是亞洲第一。日本盃當然比香港盃重要得多，分別是日本盃在當日是唯一場一級賽，而香港國際賽日有四場一級賽。



設立日本盃的原意是要吸納歐美一級馬來角逐，這可提升日本馬水平及日本賽馬地位，由於三十多年前日本馬仍未成器，外國馬多可奪標，甚至紐西蘭馬都可贏一屆，但近廿年，日本盃已成為日本馬天下。因為日本馬的質素高，外國就算派一級馬來到，日本馬有主場之利仍可秤先，於是近十多年，平均都只有兩三匹外國二級賽駒賺點獎金而已。



近三幾年全球賽馬出現一怪現象，就是不斷出馬后而較少馬王，近十一屆凱旋門大賽，雌馬贏了八屆，澳洲有「雲絲仙子」，而今年日本也出了「杏目」一匹三歲雌馬后，估計牠可贏日本盃了。



張福元



