﻿勝在有方——勁無比擔當變倍器

「勁無比」出道至今跑四次田草千二均有好走勢，上季初劣勢下跑近後，再出即可跟當時有四班頂能力之「蟲草之星」串Q。今季初出賺慢步速下能力拒曾在千六強組贏馬之「醒目再臨」，續有進步。此駒升上三班於谷草跟跑後，上仗加配面箍而沿途走不利之二疊，且遇上偏快步速，本身頭兩段造46秒42，仍能輕取最近爆冷贏馬之「正本雄心」和三班中級馬「神威敖翔」，轉了此配備後戰鬥力提升至三班頂。實齡剛滿四歲之PPG精英現正處大熟黃金期，仍在飛躍階段，隔了五星期再出而體重保持，配合馬房攻勢而來，可擔當變倍器角色。



「順意寶」上季尾在谷草衝贏今季合共加添三W之「開心神駒」和「越感」，四歲自購馬外地只跑了四仗，如步速夠快可後上威脅。「發財寶」上季一出即在田草千二入位，休後威力不差。其後可在田草千四跟「芙蓉莊」跑近。九月初缺課後近期大閘夠爽勁，憑新鮮感回到此程而抽得好檔，力足爭Q。



方駿暉