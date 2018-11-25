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﻿翠絲過兩關——薪勇萬事叻

2018-11-25 列印
　　「萬事」系一向進取，告東尼對此系馬亦重視有加。「萬事叻」上回初出做足工夫搏殺，可惜未竟全功只得亞軍。今場對手大多屬不明物體，此駒的水準起碼有保證，可作馬膽之選。

　　「薪勇」季內兩戰千二米得一季一第五，證明居五班已有條件反彈，取勝只是遲早問題。今次增程出戰，由韋達換上蘇兆輝，隨時可騎高一班，加上有運抽得一檔，可期不用留得太後，值得一博。

珊翠絲
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