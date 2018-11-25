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﻿伊仁絮語——喜勁驥一出即勝

2018-11-25 列印
　　第一場「喜勁驥」周歲價高達六十五萬澳元，全因血統出色。其父系為「盡善盡美」，母系成功率亦高，此駒為第七胎，之前共有四駒上陣，悉數獲勝，其中兩駒更在級際賽上名，其全兄弟馬「幸運紀錄」亦在港取得三捷。「喜勁驥」本由大摩之子喬治在殷利殊復活節周歲馬拍賣會購入，但來港後卻加盟蔡廄。自八月開操後，此駒共四度試閘，走勢日趨成熟，十一月出試一○五○米泥閘，前速夠快，末段貫注力亦佳，今仗排在有利的十四檔，有力一出即勝。

　　第四場「爆騷」兩歲時曾勝出千二米新馬賽，當然該賽水準一般，但至少蹄下敗將如「大四喜」、「真跑得」及「金獅雷將」之後均能取得頭馬。較為可惜的是「爆騷」二月時被發現左前足淺趾屈肌腱受傷，直至九月中才通過獸醫檢驗。在久休之下，上仗復出跑田草千四米，沿途居後，直路上移至外疊竟收復不少失地，最終僅負於超班馬「傲風雲」三乘半。此駒質素不俗，體形亦較來港前成長，健康曾有問題之馬，沒有保留價值，改配史卓豐值得考慮。

Ian
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