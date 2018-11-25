﻿重點出擊——協勝神駒精心部署

第七場一班一六○○米。「精明才子」上季來港，插二起步已兩度獲勝，所以今季首仗雖然因末段受困而由贏變輸，仍不減在筆者心目中的分量，反而上仗是牠初遇頂班對手，此乃真正考驗。 無疑，上仗「精明才子」只能跑回一席負近三身位的第六，表面上是挑戰失敗，不過要留意牠並非一匹靠追一條直路的馬，可是在初次執韁的韋達胯下，出閘遠比過往論盡，被逼要沿途貼欄留後，不幸遇上當日下半場不利貼欄轉彎，已蝕了一章；再者，入直路後走中路又一直未能真正望空，處境更是惡劣。但到最後一百米有較佳的視野可展開衝刺時，馬兒隨即穩步追上「魅力知友」和「估惑」，可想像若有較佳發揮，縱未必一定可爭勝，起碼不會輸給第四的「紅...

2018-11-25