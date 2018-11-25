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﻿重點出擊——協勝神駒精心部署

2018-11-25 列印
　　第九場「協勝神駒」是上季澳洲自購馬，第二次在港上陣已勝出三班千四米，該役亞軍馬「按得澄」其時正值大熟大勇，前駒能輕勝牠個多馬位，明顯是佔了評分之利。及後「協勝神駒」未能再添佳績，極可能為今季爭奪一系列四歲馬大賽鋪路！前仗「協勝神駒」復出跑二班千四米，賽前工夫未算積極，但埋門票數十分強勁，看來台前幕後自視甚高，可惜遇到極不利後追的超慢步速，連一匹久無表現的「華美之友」亦可放入季軍，可知形勢對後追的「協勝神駒」何等不利，而同場步速受害者「威信」及「龍船鼓響」再出俱有表現，故推算「協勝神駒」亦枕戈待發。

　　上仗「協勝神駒」再戰田草千四，沿途貼欄節省腳程，本來甚有勝算，但早段步速偏快，未盡適合牠發揮，再看同場「精算風暴」亦是步速受害者，接戰已補中頭馬。「協勝神駒」現評八十分，只比勝時多五分，絕不構成贏馬阻力。

安西教練
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