﻿馬場浮世繪——安國倫客串贏完馬又墮馬

馬會因應騎師人手不足，昨日邀請安國倫重臨客串一天，而他六匹座騎其四來自蔡廄馬，如此得神仙關照自然有料到，當中最具惡氣的「請跟我來」臨場被捧至不足兩倍，結果以收韁姿態輕鬆大勝三個半馬位，造就安國倫相隔年半之後，再在香港贏馬！至於「請跟我來」馬主蔡漢秋說：「『請跟我來』乃練馬師蔡約翰替我購入，今次臨場場地受天雨影響，起初我有點擔心，但記起牠早前在從化試泥閘，在稍鬆軟的場地也走得接近，所以理應可以勝任，如今證明的確如此，而且取勝姿態相當出色。我十分感謝蔡約翰為我引入這匹佳駟，日後部署當然交由對方全權負責。」



不過，安國倫之後在第九場卻發生意外，他的座騎「美麗寶寶」一出閘即向前低俯，令騎者應聲墮馬。當時鏡頭所見，安國倫落地後一動也不動，並且要由醫護人員送上救護車，直接送往威爾斯醫院，情況一度令人擔心，但馬會發言人及後表示，安國倫送院時清醒。（詳見港聞版）



馬場浮世繪