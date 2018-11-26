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﻿馬場浮世繪——田泰安停賽前續贏東廄馬

2018-11-26 列印
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　　田泰安雖然失去「巴基」系帥權，但無損與告東尼的合作關係，昨日這對騎練便繼續攜手搏殺，成功憑「萬事叻」及「至尊大師」包辦第一口孖寶，而田泰安亦在停賽前將頭馬增至二十九W。

馬場浮世繪
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