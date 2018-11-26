  • 2018年11月26日 星期一
  • 18º
  • 96%
熱門： 陳凱欣李卓人九西補選郭富城韓國瑜

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——有理共想連捷修哥拉頭馬

2018-11-26 列印
Previous Next

　　「有理共想」昨日連捷，拉頭馬時修哥胡楓都有份，原來他與此駒馬主非常老友，經常入場為其打氣。至於修哥今次當然也有投注「有理共想」，雖然只買了五十元WP，但多少無拘，最緊要開心。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd