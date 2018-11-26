﻿馬場浮世繪——利敬國尾場再度氣走潘頓

兩名日籍男子去年三月在中國被指拍攝軍事設施被捕，當月亦有另外四名日本人一度被拘留，經當局扣查後發現六人手提電腦及USB記憶體內，藏有共八十份與中國軍事設施有關的機密文件。兩名日男被指是主謀，並在今年五月至六月被控違反《反間諜法》與《國家安全法》。 據報道，兩名日男去年三月在中國山東省及海南省進行地質調查時，因涉嫌拍攝軍事設施，被捕，並控以間諜罪。當時還有另外四名日本人被拘查，當局從他們的手提電腦及USB記憶體搜出約八十份軍事機密文件，與山東省蓬萊市及海南省三亞市軍事設施的地圖及照片有關。 據悉，兩人分別是千葉縣船橋市地質調查公司及中國遼寧省大連市的溫泉開發公司的負責人。當局...

2018-11-26