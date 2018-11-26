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﻿馬場浮世繪——利敬國尾場再度氣走潘頓

2018-11-26 列印
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　　早前潘頓揶揄利敬國策騎「千金一諾」的表現，而且接手後更立即贏馬，未知是否就此激起利敬國的鬥心，繼策騎「正本雄心」力抗「鄉村瑰寶」，昨日尾場又憑「世界紀錄」後上僅擒「好運多贏」，再度氣走潘頓。

馬場浮世繪
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