﻿蘇兆輝一冠三亞封王 巴度田泰安起孖 精明才子捧走其士盃

昨日其士盃由羅廄「精明才子」勝出，騎者巴度另贏伯廄「有理共想」起孖。而田泰安與告東尼合作贏「萬事叻」及「至尊大師」，包辦第一口孖寶。至於蘇兆輝雖然只憑「韻妙星」贏馬，但另有三席亞軍，最終成為騎師王。其餘安國倫客串一日，憑蔡廄「請跟我來」報捷，但他之後墮馬要送院。



昨日重頭戲肉是其士盃，結果「精明才子」奪標，練者羅富全賽後透露：「『精明才子』上仗落敗後，騎者韋達向我建議，讓此駒增程跑一哩，如今證明的確更合適，至於稍後如何部署，就要視乎其進度而定。」



而為「精明才子」建功的巴度，在之前場次已為「有理共想」取得連捷，練者高伯新指：「今仗賽前我最擔心是『有理共想』排一檔，跑直路賽會相當不利，需要戰鬥力特別強的馬才可克服，幸好臨場有雨，場地較鬆之下對其有利，加上騎者巴度發揮出色，終於順利連捷。『有理共想』曾經擊敗『旺蝦王』，今仗贏馬之後，巴度亦表示座騎猶有餘勁，證明質素非凡，下場將出戰一月六日的三級賽洋紫荊短途錦標，希望屆時繼續交出好成績。」



至於昨日騎師王由蘇兆輝勝出，他取得一冠三亞成績，其中贏馬的是「韻妙星」，練者霍利時表示：「上場『韻妙星』落敗後，我已經向馬主提到，不會再考慮替此駒報跑谷戰，因為其身形龐大，翻步亦大，跑沙田肯定更合腳法。今仗臨場有雨，但牠畢竟是英國馬，所以我不太擔心，只提醒鞍上人蘇兆輝，即使走外疊亦要避免在馬群後食沙，結果勝回一仗。此駒質素良好，而且仍有進步空間，下仗將角逐國際賽日的三班千八米。」



此外，田泰安昨日與告東尼合作憑「萬事叻」及「至尊大師」包辦第一口孖寶，前駒馬主伍燕梅說：「『萬事叻』由我親自購入，型格十分討好，本來今次賽前我與告東尼都非常有信心，但臨場有雨怕有影響，幸好有驚無險。」



「至尊大師」馬主施雅治則說：「『至尊大師』乃四五班升降機，在四班賽表現平平，但降至五班賽便能交出成績，今次臨場落雨，令場地稍鬆軟及有利前領，對其發揮更有利，可謂集有利條件於一身，這場頭馬剛好補足上周五我的生日，實在非常高興。」



另一方面，昨日有雨令場地變化，不少頭馬都是一放到底，其中「浪漫鐵人」及「再享耆成」打開勝利之門。前駒練者沈集成表示：「『浪漫鐵人』上仗跑嫌短的千四米也得第五名，表現實在不錯，而目前則跑千六米較好，日後才增程發展。由於今仗預料沒有步速，所以嘗試讓此駒前置，牠是有能力的，如能改善出閘反應會更好。」



而「再享耆成」練者容天鵬說：「『再享耆成』上仗雖然跑得非常接近，可是沿途走勢論盡，我覺得其陣上情緒仍不夠集中，所以今次加眼罩一試，本來我擔心牠排外檔，但今日跑道有利前置，所以吩咐騎師要搶前，暫時此駒仍會主攻千四米，全熟後則跑千六米。」



記者：文傑、亨利