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﻿馬場浮世繪——安國倫昨施手術下身暫癱瘓

2018-11-27 列印
　　周日策「美麗寶寶」起步即墮馬而服重創的安國倫，昨日續在沙田威爾斯親王醫院留醫，其妻子Erin於周一凌晨四時抵港，隨即由潘頓太太接戴到醫院探望丈夫及了解傷勢，而潘頓亦抽空到醫院陪伴Erin。

　　由於安國倫的頸椎骨受傷，故墮馬後，下半身一直癱瘓並無知覺，昨日必須接受手術，而手術期間，馬會受薪董事祁禮謙和韋敦步，以及賽馬業務和營運總監利達賢，都有前來探望。不過，眾人對安國倫接受手術後的情況，都三緘其口。而安國倫在澳洲的經理人，則在社交網站表示，安國倫的情況如何，還要等未來數天才較明朗。

馬場浮世繪
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