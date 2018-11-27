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﻿馬場浮世繪——莫艾誠明晚登場獲六倉支持

2018-11-27 列印
　　獲馬會簽發兩星期客串牌照的愛爾蘭騎師莫艾誠，明晚登場將策六駒而分別來自六個倉口，當中頭場「必定掂」上周才出過賽，匆匆再出跑上名路程鬥志盛；另外東廐「勇敢傳說」近早前連場接近，亦是莫艾誠爭開齋的籌碼。

　　另外一提，莫艾誠雖仍從騎，但已開始沾手育馬及販馬事業，於去年十一月在美國堅蘭育馬拍賣會購入一匹八歲牝馬，並已安排與他擁有配種權益的雄馬Aclaim交配，誕下馬匹將會連同上一胎與「宣戰」交配所生的雌馬，一併在英國Tattersalls十二月拍賣會出售。莫艾誠表示向有興趣育馬，並視今次為發展的試金石。

馬場浮世繪
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