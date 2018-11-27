輝灑自如——了解賣家 有利估價

上星期三夜賽，很多練馬師都在紐西蘭出席兩歲試跑拍賣會，故不在港督師。這個拍賣會近年都由香港買家主導，今年不例外，看看三十五匹成交額達到二十萬紐元以上的賽駒，半數是被香港買家購入，三、四、五十萬的比比皆是，香港人的購買力的確強勁。



有不少海外馬販會將手上的盤口發給世界各地代理，最近筆者收到好幾匹在試閘有好表現而血統合香港的馬盤，叫價不到三十萬澳元。當然，如果自己用心去尋找貨源，價格有機會更低。



每人買馬都有其喜好，有喜歡買周歲馬、兩歲馬又或是試過閘的現貨。不過我堅持的就是要清楚貨源，所以出席拍賣會前會花很多的時間去了解心頭好的底細。因海外賣家分很多種，有些是專門炒貨賺差價、有些是大馬主散貨，也有是牧場培育幼馬。固然，甚麼來源都有機會出到好馬，但當明白到賣家心態，便更有利估價，以決定出價範圍。



朱鎮輝