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﻿馬場浮世繪——萬事系連拉兩日頭馬賀壽

2018-11-29 列印
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　　剛周日賽事由「萬事叻」食頭胡，昨晚則輪到同主馬「萬事欣」照辦煮碗，馬主伍燕梅連續兩次賽事拉頭馬，剛好昨日是其農曆牛一，當然極之高興，笑指告東尼部署得非常及時！

馬場浮世繪
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