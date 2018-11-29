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﻿馬場浮世繪——自助售票機故障賽事順延

2018-11-29 列印
　　昨晚第三場本來八時十五分開跑，但參賽馬匹卻一直未入閘，原來馬會自助售票機發生故障，於是馬會延遲開跑時間，讓馬迷可以改用其他途徑投注，而其後各場賽事亦順延五分鐘開跑。及後馬會發聲明，指由於技術問題，兩個馬場內其中二十八個投注櫃位及五十三個場外投注處的投注服務於晚上八時零二分暫停，但其餘投注渠道運作無礙。馬會跟進後，場內投注服務於晚上八時三十分回復正常，場外投注處服務亦逐步恢復，到晚上八時五十分全面回復正常。

馬場浮世繪
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