﻿史卓豐三W封王奪碟

昨晚賽事有一場盃賽聖安度挑戰碟，結果由史卓豐策騎方廄「型酒杯」勝出，騎者另贏姚廄「生力軍」及賀廄「勤德兼備」，演出帽子戲法兼成為騎師王。而方嘉柏則另與潘頓合作贏「成才」，梅開二度。其餘黃俊勝出「萬事欣」及「電訊兄弟」，同告起孖。



昨晚史卓豐搏殺手風大順，先在第三場憑「生力軍」險勝，繼而再憑「勤德兼備」包辦第二口孖寶，到第六場則以「型酒杯」奪得聖安度挑戰碟，完成帽子戲法。至於前駒練者姚本輝說：「『生力軍』體重不夠一千磅，質素亦一般，只是四五班升降機，而且進度來得很慢，如今才算大熟大勇，我認為牠跑谷草好過田草，如果學懂放鬆，將可應付千八至二千米。」



「勤德兼備」練者賀賢表示：「『勤德兼備』與史卓豐特別合拍，上仗落敗只因欠運受阻，今仗負輕磅再跑，能夠取勝並不令人意外，牠今季健康完全正常，狀態維持大勇，季內跑千六或千八米，仍然可以再捷。」



而「型酒杯」練者方嘉柏則贏「成才」起孖，他接受訪問時說：「『型洒杯』健康無礙時，根本跑四班賽也可爭勝，上場勝後我見機不可失，立即再替其報名出賽，雖然今仗早段步速較慢，但馬兒在史卓豐胯下走得輕鬆，成功取得連捷，而日後部署仍然要視乎其健康情況。『成才』落到第四班已經有利，本來我信心十足，可是排位後抽得十二檔，令我不無擔心，幸好鞍上人潘頓發揮出色，起步後將座騎擺在前列競跑，將蝕位情況減到最低，結果以輕鬆姿態掄元。此駒在外地已在更長路程取勝及上名，但目前在陣上顯得相當有速度，所以之後部署仍會集中跑短途，增程與否要視乎進度。」



至於蘇偉賢則破壞方嘉柏的三W好夢，因為其初出馬「翠湖飛鷹」在韋達胯下擊敗了方廄的「電子大師」，賽後蘇偉賢透露：「上季我已知道『翠湖飛鷹』有質素，只是開始操練時有點問題，幸好馬主信任我，肯耐性等待，之後牠在從化適應得不錯，狀態漸入正軌。今仗此駒初出跑谷草，雖然難度不低，但希望牠能因此學習更多，賽前我有一定信心，最終取勝當然最美滿。」



另一方面，黃俊昨晚憑「萬事欣」及「電訊兄弟」梅開二度，其中後駒打開勝利之門，練者徐雨石指出：「『電訊兄弟』上仗跑千二米放得太快，末段稍為力弱，所以今次安排牠縮程角逐一千米，並且配可減七磅的黃俊，希望增加爭勝條件，而臨場他亦發揮的很好，結果順利取勝。」



記者：文傑、亨利