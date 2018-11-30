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﻿馬場浮世繪——勞愛德暫緩掛靴計畫

2018-11-30 列印
　　現年五十七歲的老將勞愛德，早前已宣布掛靴決定，日後將全力協助有意擔任騎師的兩位兒子成才，但他目前仍依然策騎出賽，並且昆士蘭的騎師榜上領先。勞愛德解釋，兒子Jaden當騎師的計畫進展較慢，早前手部還受了傷，故未必可如原先估計般，在下月份取得見習騎師牌照。所以他自己既然暫無事忙，便決定繼續上陣，亦未決定正式掛靴的日期，甚至有機會延至明年馬季結束為止。

馬場浮世繪
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