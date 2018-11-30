﻿史卓豐承勝追擊

史卓豐於前晚谷草夜賽連中三元，季內頭馬數字上升至十六場，已進佔騎師龍虎榜第三位，乃開鑼後其最高排名。周日沙田賽事，史卓豐將策騎九駒出賽，其中偉廄「承你所願」和葉廄「放馬過來」，近仗表現都不差，今仗兩駒分別進攻本身合適途程，史卓豐認為是他乘勝追擊的主要籌碼。



「承你所願」上季至今在史卓豐胯下，六戰取得一冠三亞一季，僅得一次不入三甲，反映人馬十分合拍，周日史卓豐繼續夥拍這匹偉廄馬上陣，他分析說︰「『承你所願』陣上表現十分準繩，今季初出一役，牠只敗給其後再出再贏的『最新鮮』，上仗則在全面取勝的機會下，被突如其來的『發財先生』擊退，但本身表現不差，今次再跑最正宗的千四米，即使排在十一檔起步，形勢比過去幾場稍差，但只負一二○磅迎敵，更重要是其跑法機動，不論前置或留後，均可交出好表現，故此我能夠因應臨場形勢，決定取位及戰略，『承你所願』自有望收復前失，贏回一場頭馬。」



放馬過來望再建功



葉廄「放馬過來」服役以來，唯一頭馬正是上季由史卓豐建功，今次與該駒故劍重逢，他希望再能取得佳績︰「我上季夥拍『放馬過來』贏馬時，牠仍是在三班出賽，如今降至四班上陣，形勢上已甚有利。而以牠上場力拼僅敗的走勢，相信狀態已經回勇，唯一顧慮是初跑泥賽，場地適應力是未知之數，這亦是『放馬過來』今仗能否取勝的關鍵。」



至於高伯新馬房的「輝煌巨星」，上場初出跑谷草千二米已走得接近，周日轉戰田草千四，史卓豐表示日前過檔該駒快跳時，馬兒的走勢不俗，此質新馬狀態正逐漸冒升，今次列陣三歲馬條件賽，對手實力不算突出，只要本身較前進步，便有望走入前列。



特約記者︰文傑