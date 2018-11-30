張氏理論——帽應是綵衣一部份

日本賽馬採用馬號有其指定帽色，由一至八號順序是白、黑、紅、藍、黃、綠、橙、粉紅，而澳門則有九隻色，次序也略有不同。日本賽事如果同場有兩三匹同主馬，如檔位不同可用帽色識別，但上星期日的日本盃，由於出十四駒，出現每兩馬號同用一色，剛好今次三號馬「里見光鑽」及四號馬「里見皇冠」是同主，於是要將四號馬之帽色改為紅白各半來識別了。澳門同主馬不少，但由於九至十四號帽都用混合色，同主馬同場也不用再改帽色了。



老張始終是老一派馬迷及馬主，認為帽色是綵衣一部份，不應每場改動。而於外國，不少大馬主常有兩匹或以上馬匹同場，於是出現正選帽色、次選、三選及四選帽色，以油王穆罕默德酋長之高多芬馬房而言，正選必是藍色帽，因為綵衣是藍色、次選是白帽、三選紅帽，如此類推。香港也常有同主馬同場，方法是用一色帽，但帽頂加上不同色毛球，則全無品味可言。



張福元