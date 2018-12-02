﻿頭號目標——萬霸駒贏馬合理

今季方面，「萬霸駒」只跑過一次泥地，即前仗在全泥宴角逐五班一六五○米，其一席第四雖然已負近七身位，但要留意當日四場中距離賽事大利貼欄，甚至是全晚所有三甲席位都由貼欄馬包辦，偏差程度之嚴重頗為罕見，而「萬霸駒」蝕了走三疊轉彎，最後僅半身位落後賺貼欄的「糖黐豆」失三甲，本身也壓倒了一步不蝕的「漸信名駒」，計及難度的話，實則走勢極之吸引。
今次「萬霸駒」回師泥地中距離再戰，若屆時偏差不算很嚴重的話，即使再次走二三疊蝕位，要佔一席三甲絕非難事，發揮及走位稍好的話，能取得突破也不會意外。
仲達
青衣長青公路昨凌晨發生旅遊巴生死時速恐怖車禍。滿載國泰員工的旅巴，司機疑未為意一輛已亮起死火燈、停在路中的故障的士，沒有煞車減速，旅巴追撞僅停下四十秒的的士，再衝前逾百米撼石壆始停下。旅巴司機及三名乘...
2018-12-01
中共全國政協常務委員、民族和宗教委員會副主任釋學誠被免職。這是釋學誠性侵醜聞被曝光後，第二次失去重要職務。今年八月他被告發性醜聞，資金流向不明等問題，已失去兩院主持等職務。免職原因未公佈，但新華社報道則明確寫明「涉嫌性侵」。 新華社報道，政協第十三屆全國委員會常務委員會第四次會議昨在北京閉幕，會議表決決定，免去釋學誠民族和宗教委員會副主任職務，接受其請辭第十三屆全國政協常委、委員。而報道的標題則明確寫出「涉嫌性侵」。 現年五十二歲的釋學誠，於一九八二年在福建莆田廣化寺落髮為僧，二十三歲時，他成為最年輕的名寺方丈，二○○八年，釋學誠當選全國政協常委；二○一五年，出任中國佛教協...
2018-12-01
近半世紀前帶回地球的三塊月球石，前日在紐約拍賣，結果以八十五萬五千美元（約六百六十七萬八千港元）高價成交，買家是一位美國收藏家。 這三塊月球石的大小，由一乘一毫米到二乘二毫米，於一九七○年由當時的蘇聯「月球16號任務」（Luna-16 Mission）的無人太空船採集。「月球16號」當年九月降落月球，在月表鑽出三十五厘米孔洞，採集樣本後安全返回地球。它們在一九九三年蘇富比俄羅斯太空歷史銷售中，以四十四萬二千五百美元（三百四十五萬六千港元）賣出，現在由當時的同樣為美國人的買家出售，價格翻近一倍。 它們是僅知有記錄的私人收藏月球石樣本，原為前蘇聯太空計劃負責人科羅廖夫（Serg...
2018-12-01
洋房新盤近期成為市場一大焦點，其中由遠東發展，位於元朗丹桂村里的現樓項目珀爵，提供24幢洋房，已上載樓書，即日起更開放示範單位，料短期內推出單位招標。 遠東發展營業及市務總監（香港）陳富強表示...
2018-12-01
20國集團峰會舉行在即，特朗普暗示已非常接近與中國達成貿易協議，亦有傳美國或暫緩對華加徵關稅至明年春季，休兵數月，帶動中港股市靠穩。恒指昨日反覆收升55點，報26506，全周累升579點，全月亦反彈1527點或6.11%，結束連跌6個月的頹勢，在經歷完36年來最長跌市後，11月港股成為環球表現最好的市場。 中美兩國領導人周六在阿根廷會面前夕，恒指高開55點，跟着走勢反覆，曾跌54點，見26396，是全日最低點；之後一度抽上232點，升至26683，為全日高位。 不過，市場觀望本周末「習特會」談判結果，尾市有回吐，恒指升幅收窄，收報26506，升55點或0.21%；國...
2018-12-01
曼聯中場費蘭尼經歷後費格遜年代三任領隊，今夏和會方減薪續約後，繼續成為主帥摩連奴得力臣子。即使這位三朝元老踢法粗枝大葉，但今晚英超勢力助紅魔作客擊敗修咸頓，客勝可捧。 （Now621台周日凌晨1:30直播） 費蘭尼算不上頂級球星，但風格簡單直接、頂上功夫有攻有守，一三年獲恩師莫耶斯帶到奧脫福，之後在雲加爾及摩連奴旗下都深受重用，屬後費格遜時代中、前場唯一的三朝元老。為了繼續仕奉紅魔，他今夏還願把廿五萬鎊周薪至十萬鎊（約九十九萬港元）續約。 今季，費蘭尼利用個人身高優勢轟炸對手，不時以後備殺手姿態助球隊取勝，如上仗歐聯主場鬥年青人完場前攻入絕殺球，助曼聯險勝1:0。帶...
2018-12-01
踏入12月，接連收到年底多個派對邀請，普天同慶的日子，當然要為自己好好打扮一番，盛裝赴會。潮牌Select Shop Twist亦推出減價優惠，多款精選潮袋會以低至三折發售，定是派對裝備的好選擇。 今...
2018-12-01
宇宙最強甄子丹月前抽空陪老婆汪詩詩飛去非洲肯雅睇動物大遷徙，再往毛里求斯二人世界，之後又飛咗去外地開工。湊仔大任就交畀「萬能愛妻」啦！日前下午，見甄太湊10歲孻仔James(甄濟嘉)去大坑食拉麵，兩母...
2018-12-01
在南非為年初二的旅行團尋找餐廳的時候，聽說當地有一種被中國人起名的「百獸宴」，馬上耍手擰頭。 「百獸宴」，顧名思義就是吃非洲野味。據說是烤各種各樣的動物肉，侍應為食客端上烤肉的時候會逐一介紹，這是斑馬，這是水牛，這是羚牛，這是羚羊，這是鱷魚，大概如此，食客都變了獅子和土狗了。 這就自然想起廣西人。 廣西人是中國人裏最喜歡吃野味的，你去廣西，當地人請你吃飯，一煲湯裏，又是蛇又是蜥蜴，東西愈撈愈多，外地人往往大驚失色。有一次去桂林，從飛機場出來往市區走，經過一個貌似動物園的地方，司機告訴我，說裏面是有動物看，也有野味吃。 我小時候在南寧短暫生活過，印像最深的是當地的菜市場，從雞...
2018-12-01
第一場五班一八○○米泥地。「萬霸駒」歷來只三次上名而未勝，三次都是跑泥地，明顯地泥賽是唯一出路，奇怪今季轉至蘇廄後，上仗仍要試一次谷草才死心。論上名紀錄，無疑是以一六五○米較多，但其實千八米必亦合適，其中上季461場次四班賽，只兩個多馬位落後「榮冠大道」、「共創更好」等泥地中距離好手，而本身也壓倒今季再贏四班的「好腳頭」，之後在549場次落五班，也只敗於步速及場地均不利追，實際牠每次跑泥地中距離，都交出穩定演出。 今季方面，「萬霸駒」只跑過一次泥地，即前仗在全泥宴角逐五班一六五○米，其一席第四雖然已負近七身位，但要留意當日四場中距離賽事大利貼欄，甚至是全晚所有三甲席位都由貼...
2018-12-02