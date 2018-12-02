﻿頭號目標——萬霸駒贏馬合理

第一場五班一八○○米泥地。「萬霸駒」歷來只三次上名而未勝，三次都是跑泥地，明顯地泥賽是唯一出路，奇怪今季轉至蘇廄後，上仗仍要試一次谷草才死心。論上名紀錄，無疑是以一六五○米較多，但其實千八米必亦合適，其中上季461場次四班賽，只兩個多馬位落後「榮冠大道」、「共創更好」等泥地中距離好手，而本身也壓倒今季再贏四班的「好腳頭」，之後在549場次落五班，也只敗於步速及場地均不利追，實際牠每次跑泥地中距離，都交出穩定演出。



今季方面，「萬霸駒」只跑過一次泥地，即前仗在全泥宴角逐五班一六五○米，其一席第四雖然已負近七身位，但要留意當日四場中距離賽事大利貼欄，甚至是全晚所有三甲席位都由貼欄馬包辦，偏差程度之嚴重頗為罕見，而「萬霸駒」蝕了走三疊轉彎，最後僅半身位落後賺貼欄的「糖黐豆」失三甲，本身也壓倒了一步不蝕的「漸信名駒」，計及難度的話，實則走勢極之吸引。



今次「萬霸駒」回師泥地中距離再戰，若屆時偏差不算很嚴重的話，即使再次走二三疊蝕位，要佔一席三甲絕非難事，發揮及走位稍好的話，能取得突破也不會意外。



仲達