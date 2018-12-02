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﻿勝在有方——輝煌巨星贏弱旅

2018-12-02 列印
　　「輝煌巨星」十月下旬試泥閘時起步頗快，上次於谷草登場時出閘卻失機，其後移入貼欄後很快便跟上主馬群，可惜守在能力不強的「龍鳳情祥」之後，更惡劣是遇上超慢步速，直路中段移出後卻肯望空加速上前，最後四百米交出23秒08，僅比衝得最勁之「電子大師」慢半秒，卻比賺了形勢之「中華壹號」快0.25秒，足證竄勁和鬥心頗強，表現遠比剛於同程競跑之「合衷共濟」好。今次轉到田草增程跑條件賽，以後駒之前可跟此場主要對手「最合拍」和「海南之星」跑近計，其質素能力有過之而無不及，查母線有長力，只要早段史卓豐有誠意跟於二疊四五位，便可後上出冷贏弱旅。

　　「華美公主」上仗初出入彎時走三疊，僅輸給已有作賽經驗兼一步不蝕之「最合拍」兩身位，上了寶貴一課後試閘更快腳，只要成功切入貼欄慢放便有力反先。「海南之星」剛戰如非末段外閃，未必會反輸給「最合拍」，今次望加配備有助，來回賺了七磅可提升名次入Q。

方駿暉
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