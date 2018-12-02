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﻿翠絲過兩關——上簽鑽得勁

2018-12-02 列印
　　第六場「新強勇駿」直路賽往績雖強，不過健康大有問題，能否跑回水準尚有疑問。同場「鑽得勁」上次跑千二米放足一千，似乎是為縮程作好準備。反正今場有馬擔票，此駒必有分頭，冷門可博。

　　第九場「上簽」上季曾擊敗過「豹子頭」，泥地賽績貨真價實，論實力與後駒根本不相伯仲。今次兩駒再遇，對方大熱而本身半冷，計賠率實在值博得多。查今季泥地短途賽，排內檔的馬匹未贏過，「上簽」排九檔符合有利數據，值得一試。

珊翠絲
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